ارتفاع بالحرارة غدا وضباب محلي على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة إلى غائم جزئيّاً فغائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات ليلاً.
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