ارتفاع بالحرارة غدا وضباب محلي على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة إلى غائم جزئيّاً فغائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات ليلاً.