قتيل صعقا بالكهرباء في مخيم برج البراجنة

قتل الطفل الفلسطيني (م.أ.ع) (16 سنة) جراء صعق كهربائي في ​مخيم برج البراجنة​ في ​بيروت​، لـ"يرتفع بذلك عدد ​ضحايا​ شبكة ​الكهرباء​ العنكبوتية العشوائية والملاصقة لشبكة أنابيب ​المياه​ إلى 86 ضحية وذلك بسبب الإهمال والاستهتار".

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