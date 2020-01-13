النشرة: سقوط جرحى بعد محاولة الجيش فتح عدد من الطرق بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "إرتفاع عدد الجرحى إلى 5 جراء الاعتداء على ​الجيش اللبناني​ الذي يحاول فتح عدد من طرق المدينة بعد اغلاقها بالاطارات المشتعلة، وتوجه المحتجون بمسيرة الى ​سراي صيدا​ الحكومي احتجاجاً على توقيف احد الناشطين".

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