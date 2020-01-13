إدي معلوف: غدا سيكون للتيار الوطني الحر موقفه الواضح من الحكومة المقبلة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف، في حديث تلفزيوني، انه "لا يمكن بتاتاً ان نتهم جميع السياسيين بالفساد، ويجب التذكير انه وقبل قيام هذا الحراك، قدم ​التيار الوطني الحر​ العديد من القوانين، والتي تختص ب​مكافحة الفساد​، واستعاة الاموال المنهوبة، وهذا الامر ما هو الا تأكيد على ان مطالب التيار هي نفسها مطالب الحراك"، مشدداً على ان "القوى السياسية جميعها لديها حضور شعبي واسع وتمثيل واضح ولا يمكن لأحد عن يلغي غيره، والتيار لديه موقف مهم جداً غداً لتوضيح العديد من النقاط للرأي العام ،بعد هذا الجو السائد في البلد، ولأخذ موضوع قرار نهائي بموضوع ​الحكومة​".

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