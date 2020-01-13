وزير الطاقة السعودي: ترامب يمكنه فعل ما يشاء إذا تعلق الأمر بالأمن الدولي

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للطاقة، ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينبغي أن يكون قادرًا على فعل ما يرغب فيه عندما يتعلق الأمر بالأمن الدولي"، ويمكنه أن يفعل ما يشاء، وهو بالتأكيد ليس مسؤولًا أمامي أو أمام أي شخص في هذه الغرفة".
جاءت هذه التعليقات في ظل مراقبة المشاركين في سوق النفط لتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بعد اغتيال قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني بالعراق ما دفع طهران إلى قصف أهداف عسكرية أميركية في العراق بعدة صواريخ باليستية.
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