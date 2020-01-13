وزير الطاقة السعودي: ترامب يمكنه فعل ما يشاء إذا تعلق الأمر بالأمن الدولي

أعلن وزير ​الطاقة​ السعودي عبد العزيز بن سلمان، خلال ​مؤتمر​ للطاقة، ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ينبغي أن يكون قادرًا على فعل ما يرغب فيه عندما يتعلق الأمر ب​الأمن​ الدولي"، ويمكنه أن يفعل ما يشاء، وهو بالتأكيد ليس مسؤولًا أمامي أو أمام أي شخص في هذه الغرفة".

جاءت هذه التعليقات في ظل مراقبة المشاركين في سوق ​النفط​ لتطورات الأحداث في منطقة ​الشرق الأوسط​، بعد اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ب​العراق​ ما دفع ​طهران​ إلى قصف أهداف عسكرية أميركية في العراق بعدة ​صواريخ​ باليستية.