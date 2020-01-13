ماكرون: سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان

أعلن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ عن "ارسال 220 جندياً فرنسيا ً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان"، كاشفاً ان "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سوياً ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".

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