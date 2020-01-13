خارجية ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح داعش

أعرب وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اعتقاده بأن الانسحاب المتسرع للتحالف من ​العراق​ قد يقود إلى تعزيز قدرات تنظيم "داعش" وهجمات إرهابية جديدة"، موضحاً انه "من الأهمية بالنسبة لنا كشركاء في تحالف مناهض للإرهاب أن نواصل جهودنا، وان ونجري محادثات مكثفة حول هذا الموضوع مع ​الحكومة العراقية​".

هذا وتشهد المنطقة حالة من التوتر بعد اغتيال قائد "​فيلق القدس​" ب​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، بغارة أميركية بالقرب من ​مطار بغداد الدولي​".