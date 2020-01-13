أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اعتقاده بأن الانسحاب المتسرع للتحالف من العراق قد يقود إلى تعزيز قدرات تنظيم "داعش" وهجمات إرهابية جديدة"، موضحاً انه "من الأهمية بالنسبة لنا كشركاء في تحالف مناهض للإرهاب أن نواصل جهودنا، وان ونجري محادثات مكثفة حول هذا الموضوع مع الحكومة العراقية".
هذا وتشهد المنطقة حالة من التوتر بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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