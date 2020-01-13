وزير الدفاع السوري يمنح قاسم سليماني وسام بطل الجمهورية السورية

إستقبل وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتمي​، نظيره السوري علي أيوب، في العاصمة الإيرانية ​طهران​. وعلى هامش اللقاء سلم وزير الدفاع السوري لنظيره الإيراني، وسام بطل ​الجمهورية العربية السورية​، الذي منحه الرئيس السوري ​بشار الأسد​ ل​قاسم سليماني​.

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