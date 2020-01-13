الحشد الشعبي العراقي: للعمل على تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود العراقية

أكد ​الحشد الشعبي​ العراقي، بعد اجتماع قيادات عملياته لبحث أبرز الأولويات الأمنية والعسكرية، على "استمرار العمل التعرضي الواسع والقيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر ​تنظيم داعش​ الارهابي، والعمل على تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود العراقية من التسللات التي أخذت تنشط مؤخراً، وضرورة استمرار تطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع ​القوات​ الأمنية العراقية".

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