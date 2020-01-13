أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن خروج نحو ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب ​سوريا​، عن طريق 3 معابر افتتحت، اليوم الاثنين.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره: "خرج بشكل عام خلال اليوم المنتهي عبر معبر الحاضر في محافظة حلب 464 شخصا و26 سيارة وآلية زراعية، بينما انسحب عن طريق معبر الهبيط في محافظة حماة 519 شخصا و33 سيارة وآلية زراعية، فيما لم تجري عملية الخروج من معبر أبو الضهور في محافظة إدلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: خروج ألف شخص من أراضي سيطرة المسلحين في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.