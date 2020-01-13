زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يتوقع مناقشة قرار الحرب مع إيران قريبا

أعلن زعيم الأغلبية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ميتش مكونيل، إنه "يتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قريبًا قرار صلاحيات شن الحرب الخاص بالسيناتور تيم كين"، مشدداً على انه "سيعارض بشدة هذا الإجراء".

يذكر أن القرار الذي أقره ​مجلس النواب​ بقيادة الديمقراطيين الأسبوع الماضي، سيمنع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من القيام بعمل عسكري ضد ​إيران​ دون إذن من ​الكونغرس​.