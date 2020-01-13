زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يتوقع مناقشة قرار الحرب مع إيران قريبا

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، إنه "يتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قريبًا قرار صلاحيات شن الحرب الخاص بالسيناتور تيم كين"، مشدداً على انه "سيعارض بشدة هذا الإجراء".
يذكر أن القرار الذي أقره مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين الأسبوع الماضي، سيمنع الرئيس الاميركي دونالد ترامب من القيام بعمل عسكري ضد إيران دون إذن من الكونغرس.
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