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زعيم مجلس الشيوخ الأميركي يتوقع مناقشة قرار الحرب مع إيران قريبا

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أعلن زعيم الأغلبية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ميتش مكونيل، إنه "يتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قريبًا قرار صلاحيات شن الحرب الخاص بالسيناتور تيم كين"، مشدداً على انه "سيعارض بشدة هذا الإجراء".

يذكر أن القرار الذي أقره ​مجلس النواب​ بقيادة الديمقراطيين الأسبوع الماضي، سيمنع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من القيام بعمل عسكري ضد ​إيران​ دون إذن من ​الكونغرس​.

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