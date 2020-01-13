لافروف: السراج وقع على وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ ان "رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، ​فايز السراج​، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​ وقتا إضافيا لدراستها"، موضحاً أن "المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا وتحدد شروطه".

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