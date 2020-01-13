وزير عدل اميركا: إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة أميركية بفلوريدا عمل إرهابي

اشار وزير ​العدل​ الاميركي ويليام بار الى ان إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة أمبركية ب​فلوريدا​ في كانون الاول عمل إرهابي، وذكر ان الطالب السعودي المهاجم الشمراني تصرف لوحده في الهجوم، وان الطلبة السعوديين الآخرين الذين صوروا الحادثة كانوا هناك بالصدفة وقاموا بتصوير الهجوم بعد وقوعه وتعاونوا مع التحقيق.

ولفت في تصريح له، الى ان ​السعودية​ تعاونت بشكل تام مع التحقيق الاميركي وكان ذلك أساسيا في تحديد ما اذا تلقى المهاجم الشمراني المساعدة، واوضح ان "حسابات 17 طالب ​عسكري​ سعودي على التواصل الاجتماعي تضمنت شعارات معادية ضد ​الولايات المتحدة​ لا تشكل تهديدًا".

وذكر وزير العدل الاميركي بأنه تم العثور على مواد اباحية للأطفال بصحبة 15 طالب عسكري سعودي اغلبهم عبارة عن صورة او اثنتين وصلتهم من خلال نشرها في غرف دردشة، واشار الى ان السعودية قررت إنهاء دراسة 21 طالب عسكري سعودي بقرار منها لإعادتهم للمملكة اعتبارا من اليوم لانها تعتبر تصرفاتهم لا تليق بطالب عسكري. واوضح ان اغلب الطلبة لم يرتكبوا أفعالا جرمية وفق القانون الاتحادي الاميركي لكن السعودية تسعى للمزيد من التحقيقات.