شكرا لقرائتكم خبر عن من يمثل مصر فى الدورة العادية الـ12 لمكتب تنفيذى مجلس وزراء الإعلام العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كان يمثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فى اجتماع وزراء الإعلام العرب، وفى ظل وجود وزير الدولة لشئون الإعلام الآن، أصبح التساؤل عن من يمثل مصر فى اجتماع وزراء الاعلام العرب أمر يطرح نفسه على الساحة و خاصة مع قدوم انعقاد الدورة العادية الـ12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020 فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على التساؤل بإجابة :" أنا مش وزير إعلام علشان أشارك".

فيما قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزارة الخارجية المصرية خاطبت أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام لإرسال من يمثل مصر فى الدورة العادية الـ 12 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها فى دبى .

وأضاف عصام فرج فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس أرسل صالح الصالحى عضو المجلس للمشاركة فى أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مؤسسة وطني الإمارات ونادي دبي للصحافة ،موضحا أن المشاركة جاءت بعد دعوة موجه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

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و فى السياق ذاته، أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام اعتذر عن المشاركة فى الدورة العادية للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاعلام العرب نظرا لانشغاله ، و حاول ”الخليج 365” التواصل تليفونيا مع وزير الدولة لشئون الإعلام للتأكد من صحة ذلك من عدمه و لكن لم يرد.

يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات اجتماعي الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.