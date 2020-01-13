ضابط بمباحث الأموال العامة يكشف كواليس الإيقاع بعصابة "علي بابا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظة دخول تشكيل عصابي لأحد البنوك ترصدها كاميرات المراقبة، الهدف كان سحب مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب شركة مقاولات لدى البنك باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسم محاسب بالشركة، كانت بداية سقوط تلك العصابة في قبضة مباحث الأموال العامة.

وقال المقدم مصطفى خضر الضابط بمباحث الأموال العامة -في فيديو أعده قطاع الإعلام بوزارة الداخلية- إن البداية تعود إلى تقدم محاسب ببلاغ بالواقعة، وانتقل على الفور أفراد فريق البحث المُشكل، وتبين ارتكاب الواقعة.

بعد مشاهدة كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد عناصر التشكيل الخمسة أحدهم مصرفي في البنك محل الواقعة بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة.

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وعن عملية الضبط، أوضح "خضر" أنه أمكن ضبط المتهم الرئيسي وموظف البنك المسؤول عن تسريب بيانات الحساب، لافتا إلى أنه بتطوير المناقشة تم تحديد شخصين اثنين واستهدافهما بمأموريتين تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وأشار الضابط بمباحث الأموال العامة إلى أن فريق البحث كثف جهوده لضبط الخامس وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة، واعترف بحصوله على مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة، وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ أربعمائة ألف جنيه، واستثمار ثمانمائة وخمسون ألف جنيه لدى تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأكد المقدم مضطفى خضر أنه رغم صعوبة هذه النوعية من القضايا إلا أن رجال الإدارة لديهم القدرات الاحترافية والتفنية والفنية لكشف غموضها حتى يستطيع المواطن أن يأمن على معاملاته المالية.