نسب عبارة عادية للقرآن.. التحقيق مع واضع أسئلة امتحان للصف الخامس بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تحقيقًا في خطأ تضمنه امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بعد ورود جملة عادية في أحد الأسئلة تعامل معها واضع الامتحان باعتبارها نصًا قرآنيًا، فسبقها بعبارة "قال تعالى".

وقال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إنه أحال واضع الامتحان للتحقيق، بسبب الخطأ الذي ظهر في ورقة الامتحان، مؤكدًا اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه المسؤول عن هذا الخطأ.

وورد في السؤال الخامس الخاص بالخط أكتب مايلي مرة بخط النسخ ومرة أخرى بخط الرقعة، قال تعالى: (مصر مهد الحضارة وكنانة الله فى أرضه)، وهو ما أثار غضب أولياء الأمور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة للامتحان.​