انتحار طالب جامعي ألقى نفسه من أعلى كوبري النيل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

انتحر طالب جامعي، اليوم الإثنين، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها للتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور الأهالي على جثة شاب بنهر النيل.

انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن الجثة لطالب جامعي يدعي "ن. ا - 20 عامًا"، ألقى نفسه من أعلى كوبري النيل، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتصرف.‎​