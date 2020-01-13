إعفاء مدير مستشفى "الزقازيق العام" من مهام منصبه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

قرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إعفاء مدير مستشفى "الزقازيق العام" من مهام منصبه، وتكليف الدكتور صبحي الخوانكي، مسؤول الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية للقيام بمهام تسيير أعمال مدير المستشفى، وذلك لوجود سلبيات أكدها تقرير اللجان المُشكلة من المديرية لفحص الأعمال بالمستشفى بالكامل، والذي تم صباح اليوم الإثنين.

وأوضح مسعود أن عمل لجان الفحص مستمر لأسبوع إضافي لأجل تلافي جميع السلبيات، لافتًا إلى أنه سيتابع بنفسه مهام عمل اللجان ويشاركها بالمرور على كافة المستشفيات لحصر جميع السلبيات والإيجابيات الموجودة بكل مستشفى على حدة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة وجود أية سلبيات بأي مستشفى.​