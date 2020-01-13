رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح

وكان في استقباله عند وصوله إلى المدائن، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري «الوزير المرافق»، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.
واستمع آبي -خلال الزيارة- إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح «الحجر»، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على عدد من المعالم الأثرية والتاريخية.
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