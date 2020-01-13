إلغاء حكم غيابي بإعدام برويز مشرف

ألغى القضاء الباكستاني، الحكم الغيابي بالإعدام، الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيرا إلى أن المحكمة الخاصة التي دانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة، هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف بالقضية. وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور: «تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام، هي أمور غير قانونية.. تمّ إلغاء الحكم بكامله»، وأكد محامي الجنرال السابق أزهر صديق لصحفيين أمام المحكمة، أن القضاء «ألغى كل شيء». ويمكن أن تقرر النيابة العامة الملاحقة من جديد للرئيس السابق الذي ما يزال متهما في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية. وفي 17 ديسمبر، حكمت محكمة خاصة غيابيا بالإعدام على برويز مشرّف، بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، لإعلانه حال الطوارئ في البلاد عام 2007.



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