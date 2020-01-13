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بريطانيا تستدعي سفير إيران بعد احتجاز مبعوثها في طهران

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أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة يوم السبت.
وقال المتحدث، اليوم الاثنين «هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا ويجب التحقيق في الأمر».
وأضاف «نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً».
وقال المتحدث «وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني اليوم لتقديم اعتراضاتنا القوية».

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