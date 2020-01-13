كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر بريطانيا من رد فعل قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بريطانيا بأنها سترد بقوة إذا ارتكبت أخطاء جديدة.

جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعاً حاشداً "غير شرعي".

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ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله، "أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك. حضور السفير البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية... تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن".