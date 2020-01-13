كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: لا يوجد إرهابي أكثر من سليماني إلا بن لادن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف بومبيو، أن سليماني إرهابي وكان مسؤولا على الهجوم الذي قتل أمريكيا في العراق.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد النظام الإيراني، منوها بأن النظام الإيراني يستغل الموارد لتغذية نشاطه المزعزع للاستقرار.
وأكد أن إيران لن تحصل على السلاح النووي وهي اليوم في أضعف مرحلة، منوها بأنه تم القيام بإجراءات كبيرة ضد إيران ومنعناها من تعريض حياة الناس للخطر.
وأشار إلى أن النظام الإيراني تحت قيادة سليماني غذى عدم الاستقرار في المنطقة.
وفجر الجمعة الثالث من يناير، وضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد.