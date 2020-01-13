بومبيو: لا يوجد إرهابي أكثر من سليماني إلا بن لادن

وأضاف بومبيو، أن سليماني إرهابي وكان مسؤولا على الهجوم الذي قتل أمريكيا في العراق.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد النظام الإيراني، منوها بأن النظام الإيراني يستغل الموارد لتغذية نشاطه المزعزع للاستقرار.

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وأكد أن إيران لن تحصل على السلاح النووي وهي اليوم في أضعف مرحلة، منوها بأنه تم القيام بإجراءات كبيرة ضد إيران ومنعناها من تعريض حياة الناس للخطر.