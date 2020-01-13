كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تصدر بيان عن أزمة انفصال "هاري وميجان" عن العائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأثنين، إنها وافقت على منح الأمير هاري وميجان رغبتهما في حياة أكثر استقلالية وستجعلهم ينتقلون بدوام جزئي إلى كندا.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، صرحت الملكة إليزابيث: "أجرت عائلتي اليوم مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وعائلته، وتم الاتفاق على أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسكس بعض الوقت في كندا والمملكة المتحدة".

وأضافت الملكة: "هذه مسائل معقدة يتعين على أسرتي حلها، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني طلبت اتخاذ قرارات نهائية في الأيام المقبلة".

وفي بيان من ست جمل ذكرت كلمة "العائلة" ست مرات، قالت الملكة: إنه "على الرغم من أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاء متفرغين في العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهم في العيش بشكل أكثر استقلالية الحياة كعائلة مع بقاءهم كجزء مهم من عائلتي".

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وكان الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، أعلن أنه هو وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في بريطانيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

وقال هاري وميجان ماركل في بيان نشراه على "إنستغرام"، يوم الأربعاء: "نعتزم حاليًا أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء المملكة ودول رابطة الكومنولث".

وأشارا إلى أن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية "سيمكننا من تنشئة ابننا مع تقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها، بينما نتيح لعائلتنا أيضًا مجالا للتركيز على الفصل التالي (من حياتها)".

وذكرا أن ذلك سيشمل تدشين مؤسسة خيرية جديدة، مضيفين أنهما يعتزمان العمل على أن يصبحا مستقلين ماليًا.