عطاسي أولى انتدابات الحسنية في “المركاتو” الشتوي

افتتح فريق حسنية أگادير لكرة القدم، اليوم الاثنين، انتداباته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب رضا عطاسي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السوسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة لعطاسي بقميص حسنية أگادير، حيث وقع اللاعب في كشوفات “غزالة سوس” عقدا يمتد لـ6 أشهر مع خيار الشراء، في نهاية الموسم.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مسيرته داخل نادي تولوز الفرنسي، قبل أن ينضم إلى خيتافي الإسباني، ثم عاد إلى فرنسا من بوابة “بيزيير” بدوري الدرجة الثانية، حيث كان قائدا للفريق، علما أن عطاسي يشغل مركز قلب الدفاع، كما يمكنه أن يلعب في وسط الميدان الدفاعي.

يذكر أن حسنية أگادير، يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 9 نقاط، مع مباراة ناقصة، جمعها الفريق من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 6 مناسبات.

وعلى النقيض من ذلك، يتصدر زملاء البركاوي ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بمجموع 10 نقاط، متقدما بـ4 نقاط عن إنييمبا النيجيري الوصيف، و6 عن بارادو الجزائري الثالث، في حين يتذيل سان بيدرو الإيفواري الترتيب بنقطتين.