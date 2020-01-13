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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: يجب العمل مع السعودية والإمارات لخفض التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
شينزو ابي
رئيس وزراء اليابان: يجب أن نعمل مع السعودية والإمارات لخفض التوتر في المنطقة
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن اليابان والسعودية، والإمارات، يجب أن تعمل معا، لخفض حدة التوتر، في المنطقة.
ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، نقل تصريحات شينزو أبي، التي قال فيها إن اليابان والسعودية والإمارات، يجب عليها العمل سويا، لتخفيف حدة التوتر في الخليج.
ولفتت إلى أن المسؤول الياباني، كان ينقل تصريحات رئيس الوزراء الياباني، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط.
والتقى آبي بقادة الإمارات، وقال المسؤول إن اليابان تربطها علاقة قوية مع الإمارات وفي وضع يمكنها من الاضطلاع بدور دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة، بالتعاون مع السعودية.
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