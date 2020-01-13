شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سليماني كان أحد أخطر الإرهابيين في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 بومبيو أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، تداولته وكالات الأنباء العالمية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" كان أحد أخطر الإرهابيين في العالم، مشيراً إلي أن "سليماني" كان مسؤولاً عن استهداف ومقتل مئات الأمريكيين.

وأضاف "بومبيو" في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تقدم كامل الدعم للمتظاهرين في إيران، وأن ما تشهدة إيران من غضب يعبر عن سرقة النظام لثروات البلاد وتمويل المليشيات الإرهابية في المنطقة، وأنه أصبح من الضروري ردع إيران كي نحافظ على أمن العالم، مشيراً إلي تقدم واشنطن في مواصلة حملة الضغط علي الحكومة الإيرانية لتحقيق هدف العقوبات وهو التصرف كدولة طبيعية

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