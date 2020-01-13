بومبيو: قاسم سليماني كان أحد أخطر إرهابيي العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس كان أحد أخطر الإرهابيين في العالم.
وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية له، أن قاسم سليماني كان مسؤولاً عن مقتل مئات الأمريكيين وأن العالم أصبح أكثر أمنا بعد عملية استهدافه.
وتابع أن النظام الإيراني أصبح يدرك بعد مقتل سليماني تداعيات تهديد حياة الأمريكيين.
وأكمل بومبيو أنه "يجب على إيران أن تتصرف كدولة طبيعية وسنواصل حملة الضغط عليها لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح أن "العقوبات الأمريكية نجحت في القضاء على 80% من تجارة النفط الإيراني وأنه يجري العمل على تقويض باقي النسبة".
وأشار إلى أن "المليشيات الموالية لإيران تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة وأنه من الضروري ردع إيران كي نحافظ على أمننا جميعا".
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