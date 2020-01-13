العثور على جنديين أمريكيين ميتين في قاعدة عسكرية بألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
عُثر على جنديين أمريكيين ميتين في قاعدة جوية بمقاطعة راينلاند بلاتينات غرب ألمانيا.
وأفادت القاعدة العسكرية، الإثنين، بأن أسباب وفاتهما غير معروفة بعد.
وعُثر على الجنديين، البالغين 20 عاما، ميتين بعد ظهر الخميس في مهجع بقاعدة سبانغداهليم الجوية (غرب)، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.
وقال الكولونيل ديفيد ايبرسون في تعزيته لعائلتي الضحيتين على موقع القاعدة الإلكتروني إنه ”من الصعب دائما خسارة أعضاء مهمين في فريقنا“.
وتستضيف قاعدة سبانغداهليم، التي يوجد بها حوالي 4 آلاف جندي، سرب المقاتلات 52 التابع لسلاح الجو الأميركي. وكان الجنديان مكلفين بصيانة الطائرات.
وتوجد في ألمانيا نحو 20 قاعدة عسكرية أمريكية.
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