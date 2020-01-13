الخارجية الصينية: تعاوننا الاقتصادي مع إيران يحترم القانون الدولي

أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية ​الصين​ية، غين شوانغ، أن التعاون الاقتصادي بين الصين و​إيران​ يتم وفقا لمعايير القانون الدولي، ولا ينتهك مصالح البلدان الأخرى.

وأشار شوانغ إلى أنه "على مدى زمن طويل تتعاون الصين وإيران لتحقيق منفعة متبادلة في جميع المجالات، في إطار القانون الدولي"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين "قانوني ولا ينتهك مصالح الدول الأخرى".

كما دعا شوانغ، ​الولايات المتحدة​، إلى "الكف الفوري عن تصرفاتها الخاطئة"، والمتمثلة في فرض عقوبات على المؤسسات الصينية، لافتاً إلى أن "موقف الصين المبدئي في هذا الشأن، واضح ولا لبس فيه، إذ أنها تعارض باستمرار العقوبات أحادية الجانب، وترى أن استخدام العقوبات لا يساعد بأي شكل من الأشكال من حل المشاكل".

