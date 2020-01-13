الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية، أن الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا سجلت رقما قياسيا في العام 2019.
وأشارت "أن الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا سجلت العام الماضي، حسب التقييمات، رقما قياسيا، حيث بلغ عدد السياح نحو 560 ألفا مما يشكل ارتفاعا بنسبة أكثر من الربع قياسا بعام 2018".
وذكر وكلاء سياحة أن شعبية مسلسل "عروس اسطنبول" ساهمت كثيرا في تكثيف هذه الحركة. مشيرين إلى أن "معظم السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا هم من المجتمع العربي".
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