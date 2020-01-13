الجيش: توقيف مواطنين لإقدامهما على خطف سوريين وتحرير المخطوفين

اعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان بان دورية من ​مديرية المخابرات​ في بلدة كفرشلان – ​الضنية​ أوقفت المواطنين (ب.م) و(م.م) لإقدامهما على خطف السوريين (ب.خ) و(س.خ) بتاريخ 12/1/2020، ومطالبتهما بفدية مالية لقاء اطلاق سراحهما حيث تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المخطوفين. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.

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