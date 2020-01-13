النشرة: قطع الطريق قرب مسجد أبو بكر بصيدا بالاطارات المشتعلة والجيش يحاول فتحها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "بعض ​المحتجين​ في المدينة قطعوا الطريق قرب مسجد أبو بكر الصديق باتجاه ثانوية مرجان بالاطارات المشتعلة، وسارع ​الجيش اللبناني​ الى إعادة فتحها".

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