مصادر LBC: سلامة سيصدر مشاريع تعميم بالتعاون مع المصارف اللبنانية

أكد مصادر قناة "LBC" ان حاكم ​مصرف لبنان​ سيصدر مشاريع تعميم بالتعاون مع ​المصارف اللبنانية​".

وأوضحت المصادر أن "صلاحيات الحاكم منصوص عليها بقانون النقد والتسليف"، مشيراً الى أن "المطروح هو ان يحصل حاكم المصرف على استثنائية تتيح له اصدار التعاميم".

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