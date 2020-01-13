أرسلان: قدّمنا لعون ودياب أسماء مرموقة لتمثيل الطائفة الدرزيّة‬

‫اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ خلال جولة في منطقة الجرد ​عاليه​، رداً على سؤال حول تشكيل ​الحكومة​ العتيدة الى اننا "سمّينا لفخامة ​الرئيس ميشال عون​ ولرئيس الحكومة المكلف حسّان دياب مرشحين لتمثيل ​الطائفة الدرزية​ في الحكومة وجميعهم أسماء مرموقة وتملك سِيَراً ذاتية مميزة".

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