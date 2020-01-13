بومبيو: تخلصنا من قاسم سليماني وهو أخطر الإرهابيين في العالم

اشار وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ الى اننا تخلصنا من قائد ​فيلق القدس​ ب​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ وهو أخطر الإرهابيين في ​العالم​، موضحا ان آلاف العراقيين احتفلوا في الشوارع بقتل قاسم سليماني. ولفت الى ان سليماني كان يخطط لاستهداف سفارات أميركية في المنطقة.

واعتبر بومبيو ان الاتفاق النووي منح ثروة للنظام الإيراني لدعم الميليشيات، وقد حرمنا النظام الإيراني من موارده لوقف دعمه للميليشيات، وعلى إيران أن تكون دولة طبيعية.