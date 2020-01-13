أوضح مدير عام ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​، في حديث تلفزيوني، ان "كل المعدات والاجهزة التي تستخدم في قطاع الانترنت تستورد من الخارج، ولا يقبل بتاتاً اي مورد ان يتقاضى بالعملة اللبنانية لانه يشتريها من الخارج ب​الدولار​"، مشيراً الى "وجود معدات بالمستودعات ما يكفي لفترة بسيطة جداً ولكن يجب ايجاد حلول سريعة، ولا انقطاع لخدمة ​الإنترنت​ حالياً وفي حال عدم تحويل الدولار من الممكن ان يعتبر هذا الامر تخلي عن الدفع وبالتالي تقطع الخدمة"، كاشفاً انه "طلب موعد من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لوضع خطة واضحة ليكون على اطلاع على واقع هذا القطاع"، داعياً "الجميع الى الى تحمّل المسؤولية في ​قطاع الاتصالات​ كي لا نصل إلى مرحلة التوقف، باعتبار أنّ الاتصالات قطاع حيوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: لا انقطاع للإنترنت بالوقت الحالي ولكن يجب حل ازمة قطاع الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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