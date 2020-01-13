انفجار مولد كهربائي في منطقة الكف الأحمر الزهراني

سمع دوي ​انفجار​ في منطقة الكف الأحمر الواقعة بين قريتي أنصاريه و​عدلون​ - قضاء ​الزهراني​، وتبين أنه ناتج عن انفجار مولد كهربائي قرب "مجمع الملاك" السياحي.



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