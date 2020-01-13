جميل السيد: تصريح جنبلاط تحريف للحقائق وانا عملت على الوساطة بينه وبين ارسلان

اشار النائب ​جميل السيد​ ردا على تصريح النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي قال ان السيد يشارك بتاليف ​الحكومة​، الى انه "لا يعلم إذا كان ما ذكره جنبلاط قصة ذاكرة أم تحريفًا للواقع"، موضحا ان "لديه علاقة جيدة مع النائب ​طلال ارسلان​ وجنبلاط وقد دخل بوساطة سابقا بين الجانبين باكثر من ملف".

اضاف السيد في حديث تلفزيوني، "بموضوع الحكومة الحالية اتصل بي جنبلاط وقال لي ان دياب اتصل به وطلب منه وسيط فعين ​رامي الريس​"، ولفت الى ان "جنبلاط طلب منه اقناع ارسلان بأخذ ​الصناعة​ مع التربية للدروز وتسمية وليد عساف بدل رمزي المشرفية، حينها طلبت منه اقناع دياب بتشكيل حكومة من 20 وزيرا واخذ وزيرين للدروز، الا ان جنبلاط رفض ذلك خاصة وانه لا يريد اعطاء الثقة، حينها تواصلت مع ارسلان واخبرته بالموضوع فرفض ارسلان طرح جنبلاط، وانا لم اتواصل مع دياب لان التواصل والوساطة كانت بين جنبلاط وارسلان".