النشرة: اغلاق عدد من الطرق في صيدا وسط انتشار الجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن بدء قيام ​المحتجين​ في صيدا باغلاق الطرق ومنها على الاتوستراد الشرقي لمدينة ومستديرة مرجان والقياعة والبوابة الفوقا وسط انتشار للجيش اللبناني في المكان.

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