شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جلسة "النواب" بشأن ليبيا تاريخية وبعثت برسائل مهمة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أحمد مصطفى الفرجانى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الجلسة التى شهدها مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى بـ"التاريخية"، مشيداً بالكلمة المهمة والحاسمة للدكتور على عبد العال خلال هذه الجلسة بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال " الفرجانى " فى بيان له اليوم، إن هذه الجلسة بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للعالم كله فى ضوء كلمة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أمام مجلس النواب المصرى، أن ليبيا لا تستجدى أحدًا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد وأن النظام التركى أطلق فى السنوات الأخيرة حرباً بالوكالة سخّر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب الليبى كان واضحا فى رسالته التى أكد فيها أن " أردوغان" جرّ فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم ونحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب.

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وأكد أن أردوغان رفع شعارًا جديدًا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين وان الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا وأن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى عامًا واحداً انتهت منذ فترة طويلة وان حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية بالمخالفة للاتفاق السياسى، إضافة إلى تأكيده أن الميلشيات الارهابية أحكمت القبضة على المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين.

وقال النائب أحمد مصطفى الفرجانى إن هذه الجلسة أكدت للعالم كله وقوف جميع أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين صفا واحدا خلف القائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة وكان مجلس النواب المصرى جلسة تاريخية حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.