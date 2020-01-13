شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: اجتماع مع وزيرة البيئة حول تطبيق معايير حقوق الإنسان بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا لمناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، لاسيما بعد اعتذار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن حضور الاجتماع اليوم.

وأضاف عابد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن وزيرة البيئة تواصلت معه شخصيا واعتذرت عن الحضور لارتباطها بعدد من اللقاءات، ووعدت بالحضور فى موعد لاحق ستحدده اللجنة.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة ستبحث خلال لقائها المزمع مع الوزيرة، التنسيق بين الوزارة واللجنة، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة.

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ولفت النائب علاء عابد، إلي أن اجتماع اللجنة مع وزيرة البيئة يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات مع الوزراء المختلفين لبحث تنفيذ توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.