الرجاء الملالي يتعاقد مع سفيان طلال

عائشة مجيب _صحافية متدربة

انضم اللاعب الرجاوي السابق سفيان طلال، لصفوف فريق رجاء بني ملال الصاعد حديثا لقسم الأضواء، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع طلال على عقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد فك ارتباطه بالتراضي مع النادي السالمي الممارس في القسم الوطني الثاني.

وجاور طلال بالإضافة للرجاء، أندية حسنية أكادير، وشباب الريق الحسمي، وجمعية سلا، والمغرب الفاسي، والجيش الملكي، ناهيك عن احترافه بالدوري الكويتي في صفوف نادي السالمية.

يشار إلى أن طلال سيرافق زميله الرجاوي ياسين الصالحي الذي تعاقد مع رجاء بني ملال في الأيام القليلة الماضية.