بسبب عدم إنجاز واجباتها المدرسية.. تلميذة تتهم أستاذها بـ”تعنيفها” والأستاذ ينفي والوزارة توضح

تتهم أسرة تلميذة ذات 8 سنوات معلمها بتعنيفها قبل 8 أيام، ما تسبب لها في كدمات على مستوى العينين.

وحسب مصدر “اليوم 24″، فإن الطفلة تقول إن أحد معليمها، الذي يدرسها بالسلك الأول ابتدائي بمجموعة مدارس أورير، في جماعة “بومرار” التابعة لإقليم تارودانت، عنفها لأنها لم تنجز واجباتها المدرسية.

وأوضح المصدر ذاته، “أن هذه ليست هي الحالة الأولى التي يتم تسجيلها على مستوى الجماعة، حيث سبق أن تعرضت زميلاتها للتعنيف من قبل نفس المعلم”، مشيرا إلى أن “الصدفة وحدها هي التي ساهمت في فضح التعنيف الذي تتعرضت هذه التلميذة، بعدما نشر أحد نشطاء مواقع التواصل صورة لها وهي تعاني من كدمات خطيرة على مستوى العين”.

بالمقابل أفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية، لـ”اليوم 24″، أن الوزارة دخلت على الخط هذه القضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأستاذ ينفي جملة وتفصيلا ما جاء في راوية الأسرة، مبرزا أن المديرية الاقليمية أرسلت لجنة مختصة لتحقيق ما جاء على لسان أسرة التلميذة.

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ومن جانبها، أصدرت المديرية الاقليمية في تارودانت أن الأستاذ وضع شكايتين لدى الدرك الملكي لفتح تحقيق في اتجاه كشف الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الاستاذ ومن خلاله المؤسسة.

وشددت المديرية ذاتها، على أنها عازمة على “استجباء الحقيقة، وترتيب الجزاءات ان تعلقت بأحد اطرها التعليمية، و المتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيقا.

ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي فتحت، صباح اليوم الاثنين، تحقيقا في الموضوع، بعدما استمعت الى اتهامات أسرة التلميذة المذكورة.