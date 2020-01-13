أطباء الأسنان يحتجون على وزارة الصحة وينددون بإغلاق باب الحوار

خرج أطباء الأسنان في القطاع الحر، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، بالتزامن مع إضرابهم الوطني عن العمل، للمطالبة بـ”الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة” بتوافق مع جميع المؤسسات المعنية.

ومن بين مطالب أطباء الأسنان بالقطاع الحر، كما جاء في بيان، أصدرته الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، بالمناسبة، تمتعهم بـ”حقهم الدستوري في التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم، ويضمن استمرار انخراطهم”، و”تصحيح” مسار اقتناء مادة المخدر، وذلك بجعل اقتنائها متاحا مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية، و”التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية” في سعرها، حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية.

وعبر أطباء الأسنان خلال وقفتهم الاحتجاجية عن “شجبهم” لما وصفوه بـ”إغلاق وزارة الصحة لباب الحوار”، داعين إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي، والعلمي، وعلى وضع حد لما اعتبروه “خروقات قانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00”.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، توفيق الجايي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفدرالية خاضت اضرابا وطنيا، ونظمت وقفة احتجاجية للتنديد بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبها، والتنديد كذلك بـ”التهميش والاقصاء”، الذي يعرفه قطاع طب الأسنان.

وأوضح الجايي أن الفدرالية متشبثة بمطالبها “المشروعة”، من أبرزها اعتماد دخل جزافي عادل، ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية، يراعي وضعيتهم الصعبة، والإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة، وذلك بتوافق مع مختلف مؤسسات المهنة، ووقف “خروقات” الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00.