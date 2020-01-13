طنجة.. معرض يستعرض صورا ووثائق نادرة للملك الراحل محمد الخامس

استقطب معرض للصور، والوثائق المؤرخة للفترة السلطانية، اليوم الاثنين، في طنجة، عددا من الزوار في فضاء المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، حيث عرضت مجموعة من الأوسمة النادرة، والظهائر السلطانية، والجرائد، والنقود، التي يرجع تاريخ أغلبها إلى عهد الملك الراحل محمد الخامس.

وقال كمال بن الليمون، المدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بقطاع الثقافة، إن المعرض المذكور أقيم بتعاون مع العارض التراثي يونس الشيخ علي، وسيستمر إلى غاية 16 من شهر يناير الجاري.

وأوضح بن الليمون، أن المعرض جاء في سياق الاحتفاء بالذكرى السادسة والسبعين لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

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من جانبه، عبر يونس الشيخ علي، العارض التراثي للصور، والوثائق، عن سعادته بانفتاح المديرية الجهوية للثقافة على تنظيم مثل هذه التظاهرات، والأنشطة، التي تروم إحياء الذاكرة الوطنية.