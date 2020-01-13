الأردن: تستأنف عمل مكتب "الجزيرة" بعد انقطاع عامين ونصف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أنّ الحكومة الأردنيّة، أبلغت قناة "الجزيرة" القَطريّة، بإمكانيّة العودة للعمل في البلاد، بعد أن ألغت الحكومة ترخيص العمل للقناة قبل نحو عامين ونصف.
وأوضح المصدر أن "الجهات الرسمية أبلغت مكتب الجزيرة في عمان بإمكانية استئناف عملها كما كان في السابق". وحتى الساعة لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الأردنية ولا من قناة "الجزيرة" بخصوص الأمر.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الأردن حسن الشوبكي، إنه "بعد عامين على سحب الحكومة لتراخيص العمل لمكتب الجزيرة بالأردن على وقع الأزمة الخليجية، عادت الأمور إلى نصابها اليوم، واستأنف فريق العمل مهامه كما كانت قبل شهر حزيران/ يونيو لعام 2017 الحمد لله في المبتدأ والمنتهى".
وكانت عمان، قررت إغلاق قناة الجزيرة، إبان الحصار على قطر منتصف 2017، عندما قررت المملكة حينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة وإلغاء ترخيص القناة لديها.
واستعادت الدولتان تمثيلهما الدبلوماسي العام الماضي، بعد أن قرر الأردن تعيين سفير له بقطر في تموز/ يوليو 2019، لتقوم الأخيرة بخطوة مماثلة في آب/ أغسطس من نفس العام.
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