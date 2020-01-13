سفير الإمارات بطوكيو: علاقاتنا مع اليابان راسخة ومتينة

الإثنين 13 يناير 2020

بن زايد ورئيس وزراء اليابان

قال خالد عمران العامري، سفير الإمارات لدى اليابان، إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان راسخة ومتينة وإنها تتطور سنويا في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأكد العامري أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين والمبادرات الاستراتيجية والاتفاقيات، تعكس جميعها الصداقة الراسخة التي تتطور عاما بعد عام.

وأضاف أنه في إطار "مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تم الاتفاق عليها بين قيادتي الدولتين عام 2018، دخلت العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات واليابان حقبة جديدة من الشراكة قائمة على رؤية مشتركة للمستقبل.

وأوضح العامري أنه خلال الشراكة الناجحة لنحو نصف قرن، أكدت الإمارات واليابان التزامهما بتطوير رؤيتهما المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن نجاح إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" من اليابان في عام 2018 والإطلاق المرتقب لمسبار الأمل العام الجاري، يثبت أن التعاون الفعال في مجال الفضاء يشكل بالفعل قوة دافعة لتعزيز العلاقات الثنائية.

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وأشار إلى أن الطاقة لا تزال تشكل أولوية رئيسية في العلاقات بين البلدين، بعدما ساهمت شراكة الطاقة طويلة الأمد بين البلدين بشكل كبير في تطوير هذا القطاع، والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واليابان.

وقال سفير الإمارات في طوكيو: "نتطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة معها على المدى الطويل من خلال البحث عن فرص جديدة من شأنها أن تضفي قيمة أكبر على مواردنا والشراكة القائمة بين البلدين".

يذكر أن الإمارات تعد ثاني أكبر مورد للنفط لليابان إذ قامت بتزويدها بحوالي 29.9% من إجمالي وارداتها من النفط بحلول سبتمبر/أيلول 2019.

وفي عام 2018 حصلت اليابان على امتياز نفطي في أبوظبي على مدار الأربعين عاما المقبلة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية استقبل، اليوم الإثنين، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد - لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي - مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لليابان.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة رئيس الوزراء الياباني، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لشينزو آبي.