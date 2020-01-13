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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 60 شرطيا عراقيا في مواجهات مع متظاهري الكوت والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
مظاهرات العراق
أصيب نحو 60 عنصر من الشرطة العراقية جروح ، اليوم الإثنين، جراء استخدام متظاهرين الحجارة ضد القوات الأمنية في شارع الهورة في مدينة الكوت بمحافظة واسط، شرقي بغداد.
الأمن العراقي يمنع محتجين من اقتحام مبنى محافظة كربلاء، وذكر الرائد حسين السراي مدير إعلام قيادة شرطة واسط ( 170 كم جنوب شرقي بغداد) في بيان صحفي ، أنه:" قوات شرطة واسط استخدمت أقصى درجات ضبط النفس لمنع سقوط قطرة دم من الطرفين".
وتابع أن الشرطة استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الهورة في مركز مدينة الكوت لكن 60 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بإصابات مختلفة أغلبها كانت طفيفة جراء استخدام المحتجون الحجارة لرشق قوات الشرطة".
وأضاف أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج .
و كان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابقا أن نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية أصيبوا بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت.
يأتي ذلك في إطار المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أول أكتوبر/ تشرين أول الماضي والتي رافقتها أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح سياسي وحل المشاكل الاقتصادية.
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