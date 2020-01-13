الإنسانية تنتصر في حفل جوائز زايد للاستدامة

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حفل جائزة زايد للاستدامة

كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، الفائزين العشرة بدورة عام 2020 من "جائزة زايد للاستدامة "، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم الإثنين في أبوظبي؛ تزامنا مع انطلاق فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".



وتكرم الجائزة العالمية السنوية الرائدة بدورتها الثانية عشرة، التي أطلقتها دولة الإمارات وتبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار أمريكي، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولا مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة.

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